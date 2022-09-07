“لجنة تعزيز الأمن الغذائي” تبحث وضع استراتيجية وطنية وسياسات عامة للأمن الغذائي والمائي في البلاد

عقدت اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي اليوم الأربعاء اجتماعها الأول بقصر السيف برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة وبحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية المعنية.

وقال بيان صحفي صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء إن اللجنة تناولت خلال الاجتماع آلية العمل والمهام والاختصاصات المسندة إليها وفي مقدمتها بحث سبل تعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي ووضع الإستراتيجية الوطنية وبرامجها ومشاريعها ومؤشرات قياس أدائها واقتراح السياسات العامة المتصلة بالأمن الغذائي والمائي بدولة الكويت.

وأضاف البيان أن اللجنة قامت كذلك خلال الاجتماع بمتابعة الجهود المبذولة في القطاعين العام والخاص ذات الصلة بهذا الشأن واقتراح التدابير اللازمة في حال تعرض الأمن الغذائي والمائي للكوارث والمخاطر -لا قدر الله-.

وأوضح أن اللجنة قامت بتشكيل فرق عمل منبثقة منها تمهيدا لوضع الاستراتيجية الشاملة والخطوط العريضة للأمن الغذائي والمائي بدولة الكويت.

وذكر أن الاجتماع جاء بناء على قرار مجلس الوزراء (رقم 640 لسنة 2022) الخاص بإنشاء اللجنة.

وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق على إنشاء اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في 8 أغسطس الماضي وتضم في عضويتها الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص.

كما تضم اللجنة جهازا استشاريا يضم كفاءات من داخل وخارج البلاد للقيام بإعداد وتنفيذ التوصيات بشأن الأمن الغذائي والمائي.