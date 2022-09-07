اتحاد القدم: الكويت تستضيف المجموعة الثامنة من تصفيات كأس آسيا للشباب 2023

قال الاتحاد الكويتي لكرة القدم إن الاتحاد الآسيوي للعبة اختار اليوم الأربعاء الكويت لاستضافة المجموعة الثامنة من تصفيات (كأس آسيا للشباب 2023) والتي تضم منتخبات العراق والهند واستراليا إضافة إلى الكويت.

وأعلن الاتحاد في بيان صحفي أن مباريات المجموعة الثامنة من هذه التصفيات ستنطلق في ال14 من أكتوبر المقبل مؤكدا استعداده لاستضافة أي حدث رياضي على مختلف الأصعدة.

وتستضيف جمهورية أوزباكستان نهائيات (كأس آسيا للشباب 2023) في الفترة من 1 إلى 18 مارس المقبل.