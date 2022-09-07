جمعية النزاهة الكويتية تشيد بجهود وزارة الداخلية خلال فترة فتح باب الترشح لانتخابات (أمة 2022)

7 سبتمبر، 2022
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أشاد رئيس جمعية النزاهة الوطنية الكويتية المحامي محمد العتيبي اليوم الأربعاء بالجهود المبذولة من وزارة الداخلية التي تمت خلال عملية تسجيل المرشحين والبالغ عددهم 376 مرشحا ومرشحة.

وقال العتيبي في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن الجمعية رصدت وتابعت آلية سير عمل فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2022 المقرر إقامتها يوم 29 سبتمبر الجاري.

وعبر عن تمنياته بمرور العملية الانتخابية بشكل نزيه وشفاف حتى تبقى “كويت النزاهة” كما عرفت جيلا بعد جيل في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في 29 اغسطس الماضي باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة عن الفصل التشريعي ال17 (أمة 2022) لمدة 10 أيام متواصلة خلال ساعات الدوام الرسمي.

وأغلق باب الترشح للانتخابات في وقت سابق اليوم على يبقى أن باب التنازل مفتوحا أمام المرشحين حتى 22 سبتمبر الجاري.

7 سبتمبر، 2022
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