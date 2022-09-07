وزير الخارجية الكويتي يبحث في الرياض مع نظيره بكازاخستان العلاقات الوثيقة بين البلدين

وزير الخارجية الكويتي يبحث في الرياض مع نظيره بكازاخستان العلاقات الوثيقة بين البلدين

7 سبتمبر، 2022
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التقى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الأربعاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية كازاخستان الصديقة مختار تيليوبردي وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى المنعقد اليوم في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.

المصدر
كونا
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7 سبتمبر، 2022
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