وزير الخارجية الكويتي يبحث في الرياض مع نظيره بطاجيكستان العلاقات الوثيقة بين البلدين

وزير الخارجية الكويتي يبحث في الرياض مع نظيره بطاجيكستان العلاقات الوثيقة بين البلدين

7 سبتمبر، 2022
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التقى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الأربعاء مع وزير خارجية جمهورية طاجيكستان الصديقة سراج الدين مهر الدين وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى المنعقد في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.

المصدر
كونا
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7 سبتمبر، 2022
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