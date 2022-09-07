وزير الخارجية الكويتي يبحث في الرياض مع نظيره بتركمانستان العلاقات الوثيقة بين البلدين

وزير الخارجية الكويتي يبحث في الرياض مع نظيره بتركمانستان العلاقات الوثيقة بين البلدين

التقى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الاربعاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية تركمانستان الصديقة رشيد ميريدوف وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى المنعقد في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.