26 مرشحا ومرشحة في اليوم الأخير من فتح باب الترشح لانتخابات (أمة 2022) 376 إجمالي عدد المرشحين والمرشحات مع إغلاق باب الترشح اليوم

26 مرشحا ومرشحة في اليوم الأخير من فتح باب الترشح لانتخابات (أمة 2022)

تقدم 26 مرشحا ومرشحة (23 ذكور – 3 إناث) اليوم الأربعاء إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشيح في اليوم العاشر والأخير من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي ال17 (أمة 2022) المقرر عقدها في ال29 من سبتمبر الحالي.

وبذلك يصبح العدد الاجمالي للذين تقدموا بطلبات الترشح إلى انتخابات مجلس الأمة منذ فتح باب الترشح 376 مرشحا (349 ذكور – 27 إناث).

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في 29 اغسطس الماضي باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة عن الفصل التشريعي ال17 (أمة 2022) لمدة 10 أيام متواصلة خلال ساعات الدوام الرسمي.

وبذلك أغلق باب الترشح للانتخابات على يبقى أن باب التنازل مفتوحا أمام المرشحين حتى 22 سبتمبر الجاري (قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل وفقا لقانون الانتخاب).