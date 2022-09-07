وزير الخارجية يترأس وفد الكويت بالاجتماع الوزاري الأول للحوار الاستراتيجي بين “التعاون الخليجي” ودول آسيا الوسطى

وزير الخارجية يترأس وفد الكويت بالاجتماع الوزاري الأول للحوار الاستراتيجي بين “التعاون الخليجي” ودول آسيا الوسطى

ترأس وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى والمنعقد اليوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض.

وتناول الاجتماع أطر تأسيس شراكة مستقبلية تعزز من متانة الروابط التاريخية والتعاون الوثيق بين الجانبين في مختلف المجالات وفق خطة عمل مشتركة للحوار الإستراتيجي والتعاون للفترة (2023-2027).

وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار معالجة المضاعفات التي ترتبت على جائحة (كوفيد-19) وتأثيراتها على الإقتصاد العالمي والأمن الصحي والغذائي والطاقة ودعم الإستثمارات المتبادلة وإقامة شراكة فاعلة في هذا الإطار.

كما تم خلال الإجتماع تبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية وأهمية التنسيق المشترك بين الجانبين على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.