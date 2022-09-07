سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس قوة الإطفاء العام ونوابه لتهنئة سموه بالثقة السامية وتشكيل الحكومة الجديدة

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس قوة الإطفاء العام ونوابه لتهنئة سموه بالثقة السامية وتشكيل الحكومة الجديدة

استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد ونائب رئيس قوة الإطفاء العام للشؤون الإدارية والمالية اللواء صالح أحمد الانصاري ونائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر البليهيص ونائب الرئيس لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد ونائب الرئيس لقطاع تنمية الموارد البشرية اللواء محمد عبدالله الشطي ونائب الرئيس لقطاع الشؤون الهندسية وتكنولوجيا المعلومات اللواء موسى حسين اكبر.

وأعربوا خلال اللقاء عن تهانيهم لسمو رئيس مجلس الوزراء بنيل الثقة السامية وتشكيل الحكومة الجديدة متمنين لسموه خالص التوفيق والنجاح.

حضر المقابلة سعادة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد الصباح وسعادة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر.