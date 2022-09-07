بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 41.18 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام 18ر41 نقطة ليبلغ مستوى 05ر7574 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 54ر0 في المئة.

وتم تداول 6ر245 مليون سهم عبر 10428 صفقة نقدية بقيمة 5ر47 مليون دينار (نحو 9ر143 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 78ر40 نقطة ليبلغ مستوى 36ر5758 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 70ر0 في المئة من خلال تداول 9ر182 مليون سهم عبر 4494 صفقة نقدية بقيمة 4ر12 مليون دينار (نحو 5ر37 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 14ر42 نقطة ليبلغ مستوى 03ر8447 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 50ر0 في المئة من خلال تداول 6ر62 مليون سهم عبر 5934 صفقة بقيمة 35 مليون دينار (نحو 05ر106 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 23ر86 نقطة ليبلغ مستوى 13ر5995 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 42ر1 في المئة من خلال تداول 6ر163 مليون سهم عبر 3321 صفقة نقدية بقيمة 19ر11 مليون دينار (نحو 9ر33 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (تحصيلات) و(وربة كبيتل) و(بترولية) و(منشآت) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(إيفا فنادق) و(أجيليتي) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (سنرجي) و(السورية) و(التخصيص) و(نابيسكو) من الأكثر انخفاضا.