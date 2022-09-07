جمارك الكويت: الوزير الخالد يوزر الجمرك البري بالصليبية ويطلع على سير العمل

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ/ طلال الخالد، ضرورة الارتقاء بالعمل الجمركي والتصدي لمواجهة مخاطر التهريب.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الشيخ طلال الخالد في الجمرك البري – ادارة جمارك الصليبية وشبرة الخضار في منطقة الصليبية، اطلع خلالها على سير العمل، وبرفقته مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان عبد العزيز الفهد، ونائب المدير العام لشؤون البحث والتحري في الجمارك راشد حميدي البركة والوكيل المساعد لشؤون الامن العام في وزارة الداخلية اللواء/ عبدالله عيسى الرجيب ، وعدد من قياديي الجمارك والداخلية

وخلال الجولة استمع معالي الشيخ طلال الخالد إلى شرح عن آلية العمل داخل إدارة الجمرك البري، معرباً عن تقديره لجهود رجال الجمارك، ومشدداً على زيادة الانتباه واليقظة، ووجّه بضرورة الربط بين القطاعات المختصة وتعزيز الإجراءات الأمنية وتكثيف التدقيق على الشحنات والتصدي لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن البلاد أو القيام بأي عمليات تهريب.

وفي الختام وجه الفهد شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء الموقر على حرصه واهتمامه الدائم والاطلاع على العمل المشترك مابين الجمارك والداخليه ومانتج منهم ثمره طيبه