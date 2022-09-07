الخارجية ترحب بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة تعيين باثيلي ممثلا خاصا له ورئيسا لبعثة الدعم بليبيا

أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الأربعاء عن ترحيبها بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة تعيين عبدالله باثيلي ممثلا خاصا له ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) خلفا ليان كوبيش.

وأشادت الوزارة في بيان لها بخبرة باثيلي واطلاعه على الملف الليبي معربة عن أملها أن تسهم هذه الخبرة الواسعة في مساعدة الأشقاء في ليبيا في العمل نحو الانتقال إلى الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي يتطلع إليها الشعب الليبي الشقيق داعية في الوقت ذاته جميع الأطراف الليبية إلى التعاون الكامل معه والاستفادة من هذا التطور الإيجابي.

وأثنت الوزارة على الدور المحوري للأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) في مساندة مساعي الليبيين للوصول إلى حل سلمي للأزمة في ليبيا كما أكدت دعمها الكامل لعمل المبعوث الجديد للدفع باتجاه الحل السياسي الشامل الذي يعجل بإصدار قاعدة دستورية توافقية تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المنتظرة.