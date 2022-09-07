البلدية: تحرير 15 مخالفة وتوجيه 19 إنذارا في محافظة مبارك الكبير

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير تكثيف جولاته الميدانية بجميع مناطق المحافظة على المحلات التجارية والأسواق المركزية والجمعيات التعاونية ورصد القسائم المخالفة لاشتراطات البلدية فضلا عن رصد الإعلانات العشوائية في الشوارع والميادين وإزالتها، مشيرة إلى أن هذه الجولات قد أسفرت عن توجيه 19 إنذارا هندسيا.

من حملة البلدية

وفي هذا السياق أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة ناصر الهاجري حرص الفريق الرقابي على التأكد من التزام المحلات التجارية وأصحاب العقارات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية ، مشيرا إلى أن الجولات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 21/8 إلى 2/9/2022 قد أسفرت عن الكشف على 105 محل تجاري وسوق مركزي وجمعية تعاونية و رفع وإزالة 72 إعلان عشوائي مختلف الأحجام بالمخالفة للائحة الإعلانات (172/2006 ) يشوه المنظر الجمالي ويعيق الرؤية عن قائدي المركبات وتحرير 15 مخالفة لمحلات تجارية تضمنت مخالفتين إضافة إعلان بدون ترخيص ، مخالفتين فتح وإدارة محل بدون ترخيص و 3 مخالفات لعدم تجديد ترخيص الإعلان ، مخالفتين تشغيل عمال قبل الحصول على شهادة صحية إلى جانب تحرير 7 مخالفات نظافة بالإضافة إلى توجيه 9 إنذارات هندسيا لعقارات وجاري متابعتها وذلك من خلال طلب مراجعة وإحضار التراخيص الهندسية والمخططات فضلا عن توجيه 10 إنذارات لمقار انتخابية خلال الكشف على المقار الانتخابية للتأكد من التراخيص وجاري متابعتها.

ودعا الهاجري أصحاب العقارات والمحلات التجارية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الغلق الإداري، كما دعا المرشحين لعضوية مجلس الأمة بعدم وضع إعلانات عشوائية في الطرق والمناطق المحيطة والالتزام بالاشتراطات والضوابط الخاصة بترخيص الإعلانات المقررة في ضوء القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 بشأن لائحة الإعلانات وتعديلاتها، مؤكدا على تكثيف الجولات الميدانية الصباحية والمسائية لرصد وإزالة إي إعلان مخالف.