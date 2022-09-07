جنود الاحتلال الاسرائيلي

استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في مخيم الفارعة

7 سبتمبر، 2022
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاربعاء استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي اثناء مواجهات وقعت في مخيم (الفارعة) للاجئين شمال مدينة (طوباس) بالضفة الغربية.

وذكرت الوزارة في بيان ان الشاب يونس تايه (21 عاما) استشهد بعد اصابته برصاصة مباشرة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم (الفارعة).

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت صباح اليوم المخيم لتنفيذ اعتقالات ودارت مواجهات استخدمت القوات الرصاص الحي بكثافة صوب الشبان الذين رشقوها بالحجارة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان ان الجيش اعتقل 19 فلسطينيا في انحاء متفرقة من الضفة الغربية احدهم من المخيم.

وأضاف ان قوات الاحتلال دهمت بلدة (بيتا) جنوب (نابلس) واعتقلت أربعة فلسطينيين واخر جرى اعتقاله من مدينة (قلقيلية) فيما اعتقل الجيش في محافظة (رام الله) ستة فلسطينيين في بلدة (سلواد) واثنين في بلدة (كفر عين) إضافة الى شابين من القدس وثلاثة من محافظة (الخليل).

المصدر
كونا
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7 سبتمبر، 2022
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