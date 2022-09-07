إدارة شئون الانتخابات تستقبل الراغبين بالعمل كمتطوعين في الانتخابات من موظفي وزارة الداخلية المدنيين

إدارة شئون الانتخابات تستقبل الراغبين بالعمل كمتطوعين في الانتخابات من موظفي وزارة الداخلية المدنيين

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن إدارة شئون الانتخابات ستقوم بإستقبال الموظفين المدنيين العاملين بوزارة الداخلية الراغبين للعمل كأعضاء لجان في الانتخابات العامة لمجلس الأمة وذلك اعتباراً من يوم الاحد الموافق 2022/09/11 حتى يوم الخميس الموافق 2022/9/15 بمقر الإدارة الكائن في منطقة الشويخ السكنية قطعة ( 2 ) .

واوضحت الإدارة أنه على الراغبين في التسجيل مراجعة إدارة شئون الانتخابات خلال المواعيد التالية :

الفترة الصباحية : من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 1:30 مساء .

الفترة المسائية : من الساعة 4 مساء حتى الساعة 7 مساء.

وأشارت الإدارة الى ضرورة إحضار البطاقة المدنية الأصلية وصورة عنها وهوية العمل وصورة عنها وعدد 2 صورة شخصية .