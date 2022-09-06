دوري ابطال أوروبا: انطلاقة قوية لسان جرمان وريال مدريد ومانشستر سيتي

حققت أندية باريس سان جرمان الفرنسي وريال مدريد الاسباني حامل اللقب ومانشستر سيتي الانكليزي، انطلاقة قوية في مستهل مشوارها في مسابقات دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بتحقيقها انتصارات هامة وعريضة.

على ملعب “بارك دي برانس” نجح سان جرمان الساعي الى ان يصبح ثاني فريق فرنسي يتوج باللقب القاري بعد مرسيليا عام 1993، في حسم مباراة القمة ضد يوفنتوس الايطالي في صالحه 2-1.

وقدم فريق العاصمة الفرنسية وجهين مختلفين على مدار الشوطين، فكان مرعبا في الاول ونجح في تسجيل هدفيه، قبل ان يتراجع اداؤه في الثاني لكنه حقق الاهم بالخروج فائزا على منافسه الرئيس في هذه المجموعة.

وعلق مبابي على نتيجة فريقه بالقول “لقد حققنا الاهم. كان بامكاننا ربما ان نسجل اكثر في الشوط الثاني ونضع انفسنا في مأمن، على كل حال نحن سعداء بهذه النتيجة”.

وبكر اصحاب الارض بالتسجيل عندما مرر نيمار كرة رائعة من فوق الدفاع باتجاه مبابي الذي تابعها “على الطاير” داخل الشباك (5).

وانقذ حارس سان جرمان العملاق الايطالي جانلويجي دوناروما مرماه من هدف اكيد عندما قام برد فعل رائع للتصدي لكرة المهاجم البولندي اركاديوش ميليك القادم من مرسيليا الفرنسي (19).

واضاف مبابي الهدف الثاني ايضا بعد ان تبادل الايطالي ماركو فيراتي والمغربي اشرف حكيمي الكرة ليمررها الاخير على طبق من ذهب باتجاه مبابي ليتابعها “على الطاير” ايضا داخل الشباك (22).

وكان مبابي يخوض مباراته الرقم 54 في دوري الابطال مع موناكو وسان جرمان وقد سجل 35 هدفا وساهم بـ20 تمريرة حاسمة.

ونزل يوفنتوس مصمما على تقليص الفارق وبالفعل نجح في ذلك عبر البديل الاميركي ونستون ماكيني بكرة رأسية (53).

وكاد الصربي دوشان فلاهوفيتش يدرك التعادل من كرة رأسية اخرى لكن دوناروما تصدى لها ببراعة (55).

وحاول لاعب وسط يوفنتوس الفرنسي ادريان رابيو من بعيد بتسديدة من خارج المنطقة لكنها مرت الى جانب القائم (58).

وسنحت فرصة امام مبابي لتسجيل الهاتريك لكنه لم يحسن التعامل معها (64).

وكاد نيمار يحسم النتيجة نهائيا في صالح فريقه لكن حارس يوفنتوس ماتيا بيرين كان له بالمرصاد (88).

وفي المجموعة ذاتها، حقق بنفيكا البرتغالي فوزا متوقعا على ماكابي تل ابيبي الاسرائيلي بهدفين نظيفين.

ثلاثية لريال مدريد

ضرب ريال مدريد الإسباني بقوة في مستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوزه الكبير على مضيفه سلتيك الاسكتلندي 3-صفر.

ونجح النادي الملكي، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة القارية العريقة (14)، في امتصاص الحماس الكبير والاندفاع القوي لأصحاب الأرض في الشوط الأول ودك شباكهم بثلاثية في الثانية تناوب على تسجيلها البرازيلي فينيسيوس جونيور (56) والكرواتي لوكا مودريتش (60) والبلجيكي إيدين هازار (77).

وكانت الأفضلية للفريق الاسكتلندي في بداية المباراة بضغطه على دفاع النادي الملكي الذي عانى كثيرا وارتبك في التعامل مع هجمات أصحاب الأرض خصوصا عبر المهاجم الياباني ريو هاتاتي.

وتلقى ريال مدريد ضربة موجعة بإصابة قائده الدولي الفرنسي كريم بنزيمة في ركبته اليمنى فدفع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالدولي البلجيكي إيدين هازار (30).

وقلل انشيلوتي من خطورة الاصابة بقوله “لا اعتقد بان الاصابة مقلقة حسب التقييم الاولي، لكن يجب انتظار نتائج فحوصات الغد”.

ونجح فينيسيوس في افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة عرضية رائعة من الجهة اليمنى لفالفيردي تابعها الدولي البرازيلي بيمناه على يسار هارت (56).

وعزز ريال مدريد تقدمه بهدف ثان من صناعة هازار الذي تلاعب بالدفاع الاسكتلندي من منتصف الملعب ومرر كرة على طبق من ذهب الى مودريتش داخل المنطقة فتلاعب بدوره بمدافعين ولعبها ببراعة بخارج قدمه اليمنى من مسافة قريبة على يمين هارت (60).

وكلل هازار مجهوداته بهز الشباك اثر هجمة منسقة مرر على اثرها كروس كرة عرضية خلف الدفاع الى كارفاخال فهيأها للدولي البلجيكي الذي تابعها من مسافة قريبة داخل المرمى (77).

وفي المجموعة ذاتها، عاد شاختار دانييتسك الأوكراني بفوز غال من ألمانيا على حساب مضيفه لايبزيغ الألماني 4-1.

ورباعية لسيتي

وعاد مانشستر سيتي الانكليزي من ارض اشبيلية الاسباني بفوز لافت 4-صفر بفضل ثنائية لمهاجمه الدولي النروجي العملاق ارلينغ هالاند.

اشاد مدرب سيتي بهالاند بقوله “يملك حاسة طبيعية لتسجيل الاهداف. هو يتواجد دائما في المكان الصحيح في التوقيت الصحيح”.

ودخل اشبيلية المباراة بعد خسارته بثلاثية نظيفة امام برشلونة على الملعب ذاته نهاية الاسبوع الماضي، لكن الامور لم تكن افضل لأنه مني بخسارة اقسى امام منافسه الانكليزي.

وعموما، يخوض اشبيلية موسما سيئا حتى الان حيث حصد نقطة واحدة من اربع مباريات في لا ليغا.

في المقابل، وجه مانشستر سيتي الذي لم يحرز لقب هذه المسابقة اطلاقا وحل وصيفا عام 2021، رسالة شديدة اللهجة الى منافسيه الاخرين بأنه مرشح فعلي للتتويج بها هذا الموسم.

وافتح العملاق هالاند التسجيل مستثمرا كرة متقنة من صانع الالعاب البلجيكي كيفن دي بروين ليتابعها داخل الشباك.

واضاف سيتي الهدف الثاني بعد تمريرة البرتغالي جواو كانسيلو باتجاه فودن فتلاعب الاخير بأحد المدافعين يمينا ويسارا قبل ان يطلق كرة عانقت الشباك (58).

واضاف هالاند الهدف الثالث مستغلا كرة مرتدة من الحارس المغربي ياسين بونو اطلقها فودن (67).

وكان ارلينغ يخوض مباراته الرقم 20 في دوري الابطال (مع سالزبورغ النمسوي ودورتموند الالماني) وقد سجل هدفه الخامس والعشرين فيها.

واختتم دياش مهرجان الاهداف في الوقت بدل الضائع.

ونجا ميلان الإيطالي، ثاني الفرق الأكثر تتويجا بلقب المسابقة (7 مرات) من فخ مضيفه سالزبورغ النمسوي وعاد بتعادل ثمين 1-1.

وكان سالزبورغ البادئ بالتسجيل بواسطة السويسري نواه أوكافور (28)، لكن الدولي البلجيكي أليكسيس ساليمايكرس أدرك التعادل في الدقيقة 40.