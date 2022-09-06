أنس جابر إلى نصف نهائي بطولة أميركا للمرة الأولى

بلغت النجمة التونسية أنس جابر نصف نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس للمرة الأولى في مسيرتها بفوزها على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-4 و7-6 و7/4.

وتلتقي جابر المصنفة الخامسة عالمياً في الدور المقبل مع الفرنسية كارولين غارسيا أو الأميركية كوكو غوف في سعيها لبلوغ المباراة النهائية الثانية في مسيرتها الاحترافية في الغراند سلام بعدما كانت خسرت نهائي ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا مطلع تموز/يوليو الماضي.

وحسمت جابر المجموعة الأولى في صالحها 6-4، لكن الأسترالية قلبت الطاولة في الثانية وتقدمت 5-3 وكانت على شوط واحد لحسمها في صالحها لكن التونسية نجحت في كسر إرسالها مقلصة الفارق الى 4-5 ثم فرضت التعادل 5-5 و6-6 وبالتالي شوطا فاصلا كانت الكلمة الأخيرة فيه لها 7-4.

وأضافت جابر “بابتسامة: “سأشاهد مباراتهما (غارسيا وغوف) على أمل أن تلعبا خمس أو ست ساعات وتتقاتلان!”.

وتابعت بجدية هذه المرة مؤكدة أن المباراة النهائية التي خاضتها في ويمبلدون هذا الصيف “منحتني الثقة”.

وأردفت جابر التي باتت أول لاعبة عربية وإفريقية تبلغ دور الأربعة للبطولة الأميركية: “خسرت، لكنني أعرف منذ ذلك الحين أنني قادرة على الفوز ببطولة غراند سلام”.