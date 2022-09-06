هيئة الشباب: أعمال “مجمع الكويت التقني” تنطلق بمسح شامل لمنظومة ريادة الأعمال والتكنولوجيا

أعلن مدير عام الهيئة العامة للشباب الدكتور مشعل الربيع عن انطلاق برامج نقل المعرفة لمشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال بإجراء مسح شامل لمنظومة ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار في دولة الكويت والتي ستبدأ الأسبوع المقبل ومن المتوقع الانتهاء منها في نهاية العام الحالي.

وقال الربيع في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن انشاء وتشغيل المجمع مع شركة (بوينغ) يأتي تحقيقا للتوجيهات السامية لدعم وتمكين الشباب الكويتي وبناء وتطوير قدراتهم ومهاراتهم ومساعدتهم على بناء مستقبلهم المهني وتعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف أن المجمع سيكون منظومة رقمية متكاملة ومستدامة للشباب قائمة على ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا لمساعدة المبادرين الواعدين على تحويل أفكارهم التكنولوجية إلى شركات ناشئة مشيرا الى تعزيز القدرات التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التكنولوجية القائمة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل ورقمنة القطاعات الحكومية والاقتصادية والمالية والخدمية.

وذكر أن عملية المسح تهدف إلى جمع البيانات والمعلومات النوعية والكمية وتحليلها واستخراج النتائج منها لتمكين هيئة الشباب وشركة (بوينغ) والشركاء من وضع البرامج والمبادرات والخدمات التشغيلية لأعمال نقل المعرفة والتكنولوجيا التي سيتم توفيرها للشباب من خلال المجمع.

واشار إلى أن شركة (بوينغ) تعاقدت مع شركة (ميتا) وهي إحدى الشركات البريطانية المتخصصة للقيام بعملية المسح الذي يقوم على مبدأ شمول واشراك المكونات الرئيسية لمنظومة ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار في جمع البيانات والمعلومات.

وأفاد أن جمع البيانات يستهدف 9 محاور ذات تأثير مباشر على تطوير وتنمية منظومة الريادة وتتضمن الأسواق والقطاعات الاقتصادية الواعدة والبنية التحتية الرقمية وأساليب الابتكار وسهولة الوصول إلى التمويل ومهارات ريادة الأعمال وسوق العمل والبيئة التشريعية المنظمة ومدى جاذبية بيئة الأعمال والسلوك المجتمعي والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

وأوضح أن المسح سيتضمن عقد سلسلة مترابطة من الاجتماعات الفردية والجماعية التفاعلية سواء حضوريا أو عن بعد مبينا أنه تم توجيه دعوة لما يقارب 150 من الجهات الحكومية والمؤسسات التكنولوجية والتمويلية والمحافظ الاستثمارية ومستثمرين واختصاصيين والشركات الناشئة التي تعمل في المجالات التكنولوجية في الكويت والمنطقة للمشاركة في عملية المسح.

وأضاف أن المسح سيشتمل على جمع الدراسات والتقارير الفنية المحلية والدولية وتحليلها واستطلاع الرأي العام حول المنظومة داعيا المهتمين للمشاركة في هذا العمل.