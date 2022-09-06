وافق مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته ال158 اليوم الثلاثاء على تعيين مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الانسان السفير طلال المطيري رئيسا للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان لمدة عامين.

وقالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ” هناك توافقا عربيا على اختيار مرشح دولة الكويت لرئاسة اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان وهي اللجنة الأم”.

وأوضحت أن السفير طلال المطيري مثل دولة الكويت في العديد من اجتماعات اللجان العربية المعنية بحقوق الانسان فضلا عن اجتماعات فرق العمل المنبثقة عنها وله خبرة وتجربة كبيرة في مجال حقوق الانسان.

وذكرت أبو غزالة ان اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان هي إحدى آليات منظومة حقوق الانسان العربية الأربع القائمة تحت مظلة الجامعة العربية والتي تشمل أيضا “لجنة الميثاق ولجنة حقوق الانسان بالبرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الانسان في وزارات الداخلية العرب”.