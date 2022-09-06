مرزوق الغانم يعلن عدم خوضه لانتخابات مجلس الأمة 2022

أعلن رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق علي الغانم عدم ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2022.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وبعد :

فإن قرار الترشح للانتخابات البرلمانية هو قرار وطني ، يقوم على أسس موضوعية ، وبصيرة سياسية ، ويراعي ظروف كل مرحلة ومتطلباتها ، ولا يخضع لسلطان العاطفة وتأثيراتها. وبعد التأمل في المعطيات ، والنظر في المآلات ، وبعد التوكل على الله ، والاستعانة بعونه وهداه.

فقد قررت الاعتذار عن الترشح للانتخابات البرلمانية الحالية ، مقدرا إصرار الجموع الكبيرة على ترشحي، من أهل الكويت وأبناء دائرتي ، ومثمنا دعمهم لي ، وثقتهم بي ، ودفاعهم عن مواقفي ومبادئي ، تاركا للأحداث القادمة أن تكشف عن بعض الحقائق المغيبة ، ومؤكدا على الأمور التالية :

أولا :

أن عدم ترشحي هو قرار مرحلي ، ستعقبه -بمشيئة الله- عودة ذات تأثير أقوى ، لنكمل مسيرة الحفاظ على مصلحة الوطن ، وتعزيز مكتسبات المواطنين ، داعيا المولى أن يوفق الرئيس القادم للوزراء وحكومته ، ومن سيختارهم الشعب لتمثيله ، لتحقيق ما يصبو إليه الشعب من تطلعات ، وأن يلهمهم جميعا سبل الرشاد ، وسنكون إلى جانبهم بكل ما نملك من دعم وإسناد .

ثانيا :

أن هذا القرار المرحلي ، لا يعني إطلاقا ابتعادي عن المشهد السياسي ، ولا انصرافي عن واجبي الوطني ، وإنما يأتي انسجاما مع مبادئي ، وتجسيدا لقناعاتي ، وسأبقى – كما عهدتموني ، وحيث عرفتموني – ثابتا في قناعاتي ، محافظا على مواقفي ، مقداما في قراراتي ، وفيا لقيادتي ، متصديا لمن يحاول العبث بأمن بلدي ، مستمرا في مناصرة قضايا أمتي : وطنيا وخليجيا ، وعربيا وإسلاميا ، لا أحيد عن ذلك ولا أساوم ، ولا أخشى في الله لومة لائم .

ثالثا :

أن هذه المرحلة ، تتطلب منا جميعا ، الوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا السياسية ، والابتعاد عن الصراعات الشخصية ، و المماحكات السياسية ، المحبطة لمجتمعنا ، والمضيعة لوقتنا ، والمسيئة لتجربتنا الديمقراطية ، وصورتنا الوطنية ، والمهدرة لجهود آبائنا المؤسسين ، وروادنا المبدعين .

وفي الوقت نفسه ، تتطلب منا القيام بمسؤوليتنا الوطنية ، من خلال المشاركة الإيجابية ، في الانتخابات البرلمانية ، وأن نحسن اختيار من يمثلنا ، وأن يكون معيار اختيارنا ، هو مصلحة وطننا ، ليصل إلى مجلس الأمة ، من هم رجالُ ونساءُ دولة ، ممن يمثلون إرادة الأمة الحقيقية ، ويضطلعون بما أنيط بهم من مهمة ، ويتحلون بالشجاعة في اتخاذ القرار ، وبالثبات على الموقف وعدم الانكسار ، فلا يخافون تهديد الإعلام المرجف في البلاد ، و لا يخضعون لإبتزاز قوى الشر و الفساد .

وفي الختام لا يفوتني أن أتقدم بأجزل الشكر وأوفاه لكل من وثق بي ، ووقف معي ، وساندني ، وأصر على ترشحي ، مؤكدا لهم بأني لن أخذلهم ، ولن أتخلى عن هموهم وقضاياهم ، وسأظل دائما عند حسن ظنهم ، فالثقة التي أولوني إياها دين في رقبتي ما حييت .

حفظ الله الكويت وأهلها من كيد الكائدين ، ومكر الماكرين ، وتربص المتربصين ، وجعلها واحة أمن وسلام ، وإخاء ووئام ، في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله و رعاه ، وولي عهده الذي هو خير عون له وإسناد ، والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته .