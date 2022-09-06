الموقوفين

الداخلية: ضبط شخصين قاما باستلام طرد بريدي قادم من احدى الدول عن طريق الشحن الجوي يحتوي على 27 كيلو من مادة الكيميكال

6 سبتمبر، 2022
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية التنسيق والتعاون المشترك بين الادارة العامة لمكافحة المخدرات والادارة العامة للجمارك، أسفر عن ضبط شخصين قاما باستلام طرد بريدي قادم من احدى الدول الى البلاد عن طريق الشحن الجوي، ووصف بأنه عبارة عن شاي اخضر واتضح انه يحتوي على حوالي (27) كيلو من مادة الكيميكال، وتم إحالتهما إلى جهة الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

المصدر
وزارة الداخلية
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6 سبتمبر، 2022
0 48 أقل من دقيقة

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