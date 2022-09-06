أردوغان: أوروبا تحصد ما زرعت

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العقوبات التي فرضتها أوروبا على روسيا بسبب حرب أوكرانيا دفعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستعمال سلاح الغاز للرد، في حين قال وزارة الخارجية الروسية إن الولايات المتحدة هي من أثار أزمة إمدادات الغاز في أوروبا عبر دفع قادة أوروبا نحو وقف التعاون في مجال الطاقة مع روسا.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة قبل زيارته 3 دول في منطقة البلقان، إن بلاده لا تعاني من مشاكل في مخزون الغاز الطبيعي، مضيفا أن “أوروبا تحصد ما زرعت، وذلك بسبب موقفها من الرئيس بوتين وفرضها للعقوبات، مما دفعه إلى الرد على ذلك باستعمال ما يملكه من إمكانيات وأسلحة، للأسف، الغاز الطبيعي إحداها”.

وتوقع الرئيس التركي أن تعاني أوروبا من مشاكل جدية في الشتاء المقبل فيما يتعلق بإمدادات الطاقة.

ورغم رفض تركيا شن روسيا الحرب على جارتها أوكرانيا، فإنها لم تتبع الدول الغربية في فرض عقوبات اقتصادية مشددة على موسكو ردا على شن الحرب.