سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة الى رئيسة الوزراء الجديدة في المملكة المتحدة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى سعادة ليز تراس رئيسة الوزراء في المملكة المتحدة الصديقة عبر فيها سموه رعاه الله عن خالص تهانيه بمناسبة تكليفها من قبل صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لتولي رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة صاحبة الجلالة معربا سموه حفظه الله عن صادق تمنياته لها بدوام التوفيق والسداد لتحقيق متطلبات مهام منصبها الرفيع والإسهام بالمسيرة الطموحة والعريقة للمملكة المتحدة الصديقة، مشيدا سموه رعاه الله بعمق العلاقات التاريخية والراسخة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين ومؤكدا على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والإرتقاء بأطر التعاون بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب متمنيا سموه حفظه الله لها موفور الصحة والعافية.

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى سعادة ليز تراس رئيسة الوزراء في المملكة المتحدة الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تكليفها من قبل صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لتوليها رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة صاحبة الجلالة، متمنيا سموه لها دوام التوفيق والسداد ووافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.