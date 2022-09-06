سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الروسي بضحايا الانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في أفغانستان

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى الرئيس الروسي بضحايا الانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في أفغانستان

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في جمهورية أفغانستان الإسلامية وأودى بحياة عدد من الضحايا وإصابة آخرين راجيا سموه للمصابين الشفاء العاجلK مؤكدا سموه رعاه الله إستنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والذي ترفضه كافة الشرائع والقيم الإنسانية.

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في جمهورية أفغانستان الإسلامية وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين متمنيا سموه للمصابين سرعة الشفاء.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.