شعار "نتفلكس" على جهاز كمبيوتر

مجلس التعاون يطالب “نتفليكس” بإزالة المحتوى المخالف

6 سبتمبر، 2022
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أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ولجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون، اليوم (الثلاثاء)، بيانا مشتركا طالبتا فيه منصة نتفليكس “Netflix” بإزالة المحتوى المخالف.

وجاءت هذه المطالبة بعدما لوحظ في الفترة الأخيرة قيام منصة نتفليكس ببث بعض المـواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول مجلس التعاون، والذي يتعـارض مـع القيـم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية.

وأكدت الهيئة واللجنة أنه تـم التواصل مع المنصة لإزالة هذا المحتوى، بما فيـه المحتوى الموجه للأطفال والتأكيد على الالتزام بالأنظمة، كما ستتابع الجهات المعنية مدى التزام المنصة بالتوجيهات، وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر
أخبار 24
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6 سبتمبر، 2022
0 16 أقل من دقيقة

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