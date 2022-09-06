“هيئة الصناعة” تشارك ب 7 مصانع وطنية في معرض الحلال الدولي بماليزيا

أعلنت الهيئة العامة للصناعة الكويتية اليوم الثلاثاء مشاركتها بسبعة مصانع وطنية في معرض الحلال الدولي الماليزي (ميهاس) في دورته ال18 المقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور في الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر الجاري.

وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مشاركتها في هذا المعرض بمجموعة من الشركات أو المصانع الوطنية تأتي لتوسيع الفرص الاقتصادية والتجارية الواعدة للمصانع والشركات الكويتية ولتسهيل دخول الصادرات الكويتية في أسواق جنوب شرق آسيا بما يحقق مردودا اقتصاديا إيجابيا للبلاد.

واوضحت ان المشاركة الكويتية في المعرض جاءت ضمن نحو 400 شركة من جميع أنحاء العالم وبجناح تبلغ مساحته 234 مترا مربعا واصفة معرض الحلال الدولي الماليزي بانه “أحد أكبر المعارض الدولية في القطاع الغذائي للمنتجات الحلال والتي يرتفع الطلب عليها بشكل كبير”.

وذكرت الهيئة أن ماليزيا تعمل من خلال هذا المعرض على تشجيع دول العالم على تسويق منتجات تحمل شعار (حلال) كعلامة تجارية وتطوير هذه المنتجات وتوفير منصة تجارية لتسويقها نظرا لتزايد الطلب العالمي عليها.

وينظم معرض (ميهاس) هذا العام في نسخته ال18 والذي تنطلق فعالياته غدا الاربعاء برعاية واستضافة هيئة تنمية التجارة الماليزية التابعة لوزارة التجارة والصناعة الدولية بماليزيا اذ يعد المعرض والمؤتمرات المصاحبة له منصة عالمية لصناعة الحلال وتطوير معيار عالمي للحلال وكذلك تعزيز الاقتصاد الحلال العالمي.