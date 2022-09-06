“غرفة التجارة” تؤكد أهمية تبادل الزيارات مع القطاع الخاص بفيتنام لتنمية العلاقات الاقتصادية

أكدت غرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم الثلاثاء أهمية تبادل الزيارات بين القطاع الخاص الكويتي ونظيره الفيتنامي لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودورهما في تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري.

جاء ذلك في كلمة للمدير العام المساعد في الغرفة عماد الزيد خلال استقباله وفدا اقتصاديا فيتناميا برئاسة سفير جمهورية فيتنام لدى الكويت نغو توان ثانغ ونائب المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية نغوين فوك نام وممثلين عن شركات في المواد الطبية والأسمدة والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية وعدد من الشركات الكويتية.

وأشاد الزيد بالعلاقات التي تربط البلدين والتي تحتاج لبذل المزيد من الجهود لتنميتها ودفعها إلى مستويات جديدة تنعكس ايجابا على شعبي البلدين مهنئا الوفد والسفير باليوم الوطني لفيتام الذي احتفلت به في الثاني من سبتمر الجاري.

من جانبه أكد ثانغ أن السفارة لن تألو جهدا في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين معربا عن شكره وتقديره للغرفة على تعاونها والذي أثمر عدة زيارات لوفود رسمية وتجارية فيتنامية إلى الكويت خلال الفترة الماضية.

بدوره أشار فوك نام إلى الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده للتعاون المشترك مع الكويت في شتى المجالات موضحا أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال من كلا الطرفين لمناقشة المشاريع الاستثمارية المتاحة وإقامة العلاقات الثنائية التي من شأنها زيادة التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.

وأكد على أن حكومة بلاده تولي أهمية قصوى لتوطيد التعاون مع الكويت عبر الاستعداد لتصدير منتجات ذات جودة عالية في شتى القطاعات خصوصا المواد الغذائية.

وقدم الجانب الفيتنامي في نهاية اللقاء عرضا مرئيا عن الاقتصاد والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات التنموية.