وزير الخارجية يلتقي نظيره الصومالي على هامش الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية بالقاهرة

التقى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الثلاثاء مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة أبشر عمر جامع وذلك على هامش أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية ال158.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.