وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية

وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان على هامش الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية العلاقات الثنائية وآخر المستجدات

6 سبتمبر، 2022
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التقى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي على هامش أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية ال158 المقرر عقدها اليوم الثلاثاء.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

المصدر
كونا
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6 سبتمبر، 2022
0 14 أقل من دقيقة

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