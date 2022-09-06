الداخلية: إدارة أمن السجون تضبط العديد من الممنوعات والهواتف النقالة مخبئة بطريقة سرية

الداخلية: إدارة أمن السجون تضبط العديد من الممنوعات والهواتف النقالة مخبئة بطريقة سرية

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن إدارة أمن السجون بالتعاون مع قوات الأمن الخاصة بقيادة الوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص والوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله سفاح الملا، تمكنت من ضبط العديد من الممنوعات والهواتف النقالة (6 هواتف – 10 مخدرات – شواحن وشرائح اتصال) مخبئة بطريقة سرية.

وتم احالة المضبوطات إلى جهات الإختصاص وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.