وزير الصحة ناقش مع رؤساء الأقسام الطبية آليات العمل للمرحلة المقبلة

عقد وزير الصحة أ . د . خالد السعيد اجتماعا صباح اليوم مع رؤساء الأقسـام الطبية فـي المستشفيات والمراكز الطبيـة التخصصية ، بهدف مناقشة آليات العمل للأقسام الطبية خلال المرحلة المقبلة ، وذلك بحضور سعادة وكيل الوزارة د . مصطفي رضا ، ووكيل الشؤون الفنية د . عبدالرحمن المطيري ، ومدير الإدارة الفنية د . نوفة الشمري .

وقد تضمن الاجتماع عددا من التوجيهات لمعالي الوزير وسعادة وكيل الوزارة فيما يخص الارتقاء بالخدمة الطبية ، وسبل تقديمها ، ومواكبة أحدث التطورات الطبيـة ، مع الحفـاظ على جـودة الرعاية الصحيـة ، وفق أفضل المعايير العالمية .

وزير الصحة أ . د . خالد السعيد متحدثا

هذا وقد شـهد الاجتماع التأكيد على أهمية التمسك بأخلاقيات المهنة في التعامل مع زملاء العمل ، وفي التعامل مع المرضى وذويهم ، لاسيما من ذوي الاحتياجـات الخـاصـة ، والعمـل عـلـى تقديـم الرعايـة الصحيـة التي يستحقونها .

كما أكـد الاجتماع علـى قوة المنظومة الصحية بفضل مـا تضمه من كفاءات ، وهو ما تجسـد بوضوح خلال جائحة كوفيد-19 ، مع تجديد التأكيد علـى أن باب العمـل والابداع في المجـال الطبي مفتـوح للجميع ، وأهمية تمكيـن الطـاقـات الشـبابية ، وأصحـاب الخبرات مـن الكفاءات الوطنية ، الاستفادة من تجاربهم .

من اللقاء

كما تم تقديم الشكر والتقدير لجميع رؤساء الأقسام السابقين ، مثمنين دورهم وما قدموه من جهود مخلصة في الارتقاء بالخدمات الصحية .

من الحضور