بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 46.14 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 14ر46 نقطة ليبلغ مستوى 23ر7615 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 61ر0 في المئة.

وتم تداول 9ر189 مليون سهم عبر 9288 صفقة نقدية بقيمة 3ر36 مليون دينار (نحو 9ر109 ملايين دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 51ر9 نقاط ليبلغ مستوى 14ر5799 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0 في المئة من خلال تداول 5ر137 مليون سهم عبر 4867 صفقة نقدية بقيمة 5ر10 ملايين دينار (نحو 8ر31 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر61 نقطة ليبلغ مستوى 17ر8489 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 73ر0 في المئة من خلال تداول 4ر52 مليون سهم عبر 4421 صفقة بقيمة 8ر25 مليون دينار (نحو 17ر78 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 3ر34 نقطة ليبلغ مستوى 36ر6081 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 57ر0 في المئة من خلال تداول 9ر86 مليون سهم عبر 3182 صفقة نقدية بقيمة 08ر8 ملايين دينار (نحو 4ر24 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (رمال) و(الخليجي) و(بيت الطاقة) و(اكتتاب) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (وطني) و(بيتك) و(أجيليتي) و(خليج ب) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (ميدان) و(أسمنت ابيض) و(حيات كوم) و(الإعادة) من الأكثر انخفاضا.