بورصة الكويت تحصد لقب “أفضل ممارسات مستدامة في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للعام 2022”

أعلنت مجلة Global Business Outlook عن فوز بورصة الكويت بجائزة “أفضل ممارسات مستدامة في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للعام 2022″، لترفع رصيد جوائزها لهذا العام إلى ثلاثة، بعد حصولها على جائزة “أفضل بورصة مستدامة في الشرق الأوسط للعام 2022” من مجلة Pan Finance، وجائزة “الشركة الأكثر استدامة في قطاع الخدمات المالية” من مجلة World Finance.

تهدف جوائز مجلة Global Business Outlook إلى تكريم ومكافأة التميز في الأعمال التجارية حول العالم، وهي مصممة خصيصاً لترويج العمل المتميز للشركات وقادة الأعمال عبر كافة القطاعات. ذلك وأشادت المجلة باستدامة سوق المال الكويتي، ووصفت البورصة كجهة إصدارٍ نموذجيةٍ، وشركة تتمتع بعملياتٍ وممارساتٍ متميزة، فضلاً عن كونها عنصراً أساسياً في استدامة ومرونة سوق المال الكويتي.

ذلك وتأتي هذه الجوائز كخير دليل على استمرار بورصة الكويت بتحسين وتطوير أعمالها، وخاصةً في مجال الاستدامة المؤسسية ومجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، حيث حصلت الشركة على خمس جوائز في العام 2021، من ضمنها جائزة “أفضل بورصة مستدامة للعام 2021 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” من مجلة Pan Finance.

وكانت بورصة الكويت قد قامت في أواخر العام 2021 بنشر دليل إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية لتلبية الاحتياجات المتزايدة لتوفير معلومات شفافة ومنتظمة لكافة المعنيين من المستثمرين، والعملاء، والموردين، والمنظمين، وغيرهم من أصحاب المصالح.

ذلك وتواصل البورصة البحث عن طرق وحلول جديدة لخدمة كافة أصحاب المصالح بشكل أفضل، إضافة إلى ضمان سلاسة وكفاءة الاعمال في سوق المال الكويتي، مع الحفاظ على صحة وسلامة موظفيها وجميع المشاركين في السوق.

وفي إطار حرصها على تطبيق استراتيجيتها لتعزيز الاستدامة، قامت الشركة بنشر تقريرها الأول عن الاستدامة الذي تطرقت فيه لتفاصيل استراتيجيتها وما قامت بعقده من شراكات وتنفيذه من مبادرات ضمن مجال تقرير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية لعام 2021.

تهدف بورصة الكويت دوماً لتأكيد مسؤوليتها والتزامها بالتنمية المستدامة للمجتمع، وذلك من خلال استراتيجيتها الفاعلة للاستدامة المؤسسية التي تستند إلى ثلاثة ركائز أساسية؛ هي: التعليم والمجتمع والبيئة. كما تسعى لترسيخ الممارسات التي تؤثر إيجاباً في المجتمع. لذلك، قامت الشركة بوضع استراتيجية من ثلاث مراحل للمواءمة والإنشاء والتكامل، لخلق قيمة على المدى الطويل لأصحاب المصالح في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتأكد من توافق مبادرات المسؤولية الاجتماعية مع أهداف الاستدامة ومواكبتها لأفضل الممارسات وتطلعات المستثمرين، وتأسيس شراكات تتيح للبورصة الاستفادة من قدرات ومكامن القوة لدى الشركات والمنظمات الأخرى التي تملك خبرة في مختلف المجالات، ودمج جهود الاستدامة مع ثقافة الشركة لتحقيق الاستمرارية، والتأثير المستدام في العمليات اليومية للبورصة.

كجزء من الاستراتيجية، أطلقت بورصة الكويت العديد من المبادرات بالشراكة مع المنظمات المحلية والدولية، مع التركيز على دعم المنظمات غير الحكومية والبرامج الخيرية، ومحو الأمية المالية والتوعية بأسواق المال، بالإضافة إلى تمكين المرأة، وحماية البيئة.

عملت بورصة الكويت منذ التأسيس على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية. كما قامت الشركة بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق وتقديم الكثير من المنتجات على مدى السنوات الماضية ضمن خططها الشاملة لتطوير السوق