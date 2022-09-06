البلدية: توجيه 9 إنذارات لعقارات مخالفة بالفروانية

في إطار الحملة التي أطلقتها البلدية بتوجيهات ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام البلدية المهندس.أحمد المنفوحي و بالتعاون مع قوة الإطفاء العام في جميع المحافظات للكشف على السراديب المستغلة تجاريا كمخازن بالمخالفة للوائح والقوانين وعدم السماح باستغلال البناء لأي غرض غير الغرض المرخص من أجلة لخطورة استخدامه على الأرواح والممتلكات، وفي إطار تواصل الجولات التفتيشية المكثفة للفرق الرقابية في البلدية قام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة الفروانية برصد 9 سراديب مخالفة بالفروانية يتم استخدامهم في غير الأغراض المرخصة من أجلها .

من حملة البلدية

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية المحافظة م. سعيد العازمي على تواصل الجولات التفتيشية المكثفة للفريق الرقابي بالإدارة للكشف على السراديب المخالفة، مشيرا إلى الجولة التفتيشية التي تم تنفيذها بمنطقة الفروانية للكشف على السراديب المستغلة تجاريا قد أسفرت عن توجيه 9 إنذارات لعقارات مخالفة تستغل السراديب تجاريا كمخازن بالمخالفة للوائح والقوانين.

من حملة البلدية

وأشار إلى تواصل الجولات التفتيشية من قبل الفريق الرقابي بالإدارة للتأكد من عدم استغلال السراديب بخلاف ما هو مرخص لها في المخطط الهندسي فضلا عن التأكد من عدم ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص من قبل البلدية،

ودعا ملاك العقارات الاستثمارية والمستثمرين تجنب استغلال السراديب تجاريا في غير الغرض المرخصة من أجله والمبادرة بإخلائها طواعية تجنبا للغلق الإداري والمخالفة ووضع بلوك ، مؤكدا على استمرار الحملة للقضاء على هذه الظاهرة من خلال الجولات التفتيشية المكثفة للفريق الرقابي بالإدارة الذي يقوم برصد وحصر السراديب المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين للنظم والقوانين المعمول بها في البلدية .

من حملة البلدية