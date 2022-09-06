من حملة البلدية

البلدية: توجيه 9 إنذارات لعقارات مخالفة بالفروانية

6 سبتمبر، 2022
0 103 دقيقة واحدة

في إطار الحملة التي أطلقتها البلدية بتوجيهات ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام البلدية المهندس.أحمد المنفوحي و بالتعاون مع قوة الإطفاء العام في جميع المحافظات للكشف على السراديب المستغلة تجاريا كمخازن بالمخالفة للوائح والقوانين وعدم السماح باستغلال البناء لأي غرض غير الغرض المرخص من أجلة لخطورة استخدامه على الأرواح والممتلكات، وفي إطار تواصل الجولات التفتيشية المكثفة للفرق الرقابية في البلدية قام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة الفروانية برصد 9 سراديب مخالفة بالفروانية يتم استخدامهم في غير الأغراض المرخصة من أجلها .

من حملة البلدية

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية المحافظة م. سعيد العازمي على تواصل الجولات التفتيشية المكثفة للفريق الرقابي بالإدارة للكشف على السراديب المخالفة، مشيرا إلى الجولة التفتيشية التي تم تنفيذها بمنطقة الفروانية للكشف على السراديب المستغلة تجاريا قد أسفرت عن توجيه 9 إنذارات لعقارات مخالفة تستغل السراديب تجاريا كمخازن بالمخالفة للوائح والقوانين.

من حملة البلدية

وأشار إلى تواصل الجولات التفتيشية من قبل الفريق الرقابي بالإدارة للتأكد من عدم استغلال السراديب بخلاف ما هو مرخص لها في المخطط الهندسي فضلا عن التأكد من عدم ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص من قبل البلدية،

ودعا ملاك العقارات الاستثمارية والمستثمرين تجنب استغلال السراديب تجاريا في غير الغرض المرخصة من أجله والمبادرة بإخلائها طواعية تجنبا للغلق الإداري والمخالفة ووضع بلوك ، مؤكدا على استمرار الحملة للقضاء على هذه الظاهرة من خلال الجولات التفتيشية المكثفة للفريق الرقابي بالإدارة الذي يقوم برصد وحصر السراديب المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين للنظم والقوانين المعمول بها في البلدية .

من حملة البلدية

المصدر
بيان صحفي
الوسوم
6 سبتمبر، 2022
0 103 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

وزير الخارجية يلتقي نظيره الصومالي على هامش الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية بالقاهرة

6 سبتمبر، 2022

الخالد يتفقد استعدادات قوة الإطفاء العام الخاصة بموسم الأمطار القادم

6 سبتمبر، 2022

وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان على هامش الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية العلاقات الثنائية وآخر المستجدات

6 سبتمبر، 2022

الداخلية: إدارة أمن السجون تضبط العديد من الممنوعات والهواتف النقالة مخبئة بطريقة سرية

6 سبتمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى