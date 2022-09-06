الكويت تستضيف البطولة الآسيوية الرابعة لألعاب القوى للناشئين والناشئات أكتوبر المقبل

تستضيف دولة الكويت البطولة الآسيوية الرابعة لألعاب القوى للناشئين والناشئات (تحت 18 سنة) التي سينظمها الاتحاد الكويتي للعبة في الفترة بين 13 و16 أكتوبر المقبل بمشاركة نحو 400 لاعب ولاعبة من 33 منتخبا آسيويا مع أجهزتها الإدارية والفنية والطبية.

وقال رئيس الاتحاد الكويتي لألعاب القوى سيار العنزي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن هذه البطولة تنطوي على أهمية خاصة بالنسبة لرياضة ألعاب القوى الكويتية لأنها إحدى البطولات التي يشرف عليها الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى ويدعمها بقوة.

وأضاف العنزي أن الاتحاد حرص على استضافة هذه البطولة القارية الكبيرة لوضع اتحاد ألعاب القوى الكويتي على خريطة ألعاب القوى الآسيوية خصوصا أن هذه البطولة تعد الثالثة بالأهمية بعد بطولتي العمومي والشباب.

وذكر أن البطولة تكتسب أهمية كبيرة كذلك لأنها تصنف بمنزلة انطلاقة حقيقية للاعبين واللاعبات الواعدين إلى عالم النجومية في رياضة أم الألعاب وستشهد مشاركة منتخبات السعودية وقطر والبحرين وعمان وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين واليمن والعراق وإيران وبنغلاديش وباكستان وبروناي والصين تايبيه وهونغ كونغ والهند وإندونيسيا وكازاخستان وكوريا وقيرغيزستان ولاوس وتايلاند وماليزيا ونيبال وجزر المالديف والفلبين وسنغافورة وسيرلانكا وطاجكستان وفيتنام وأوزبكستان إضافة إلى الكويت الدولة المضيفة.

ولفت إلى أن الاتحاد وجميع كوادره الإدارية والفنية بدأ استعداداته بشكل مبكر لتنظيم هذا الحدث القاري الذي يشهد مشاركة قياسية من الدول الآسيوية إذ تبذل اللجنة المنظمة جهودا مضنية لاستكمال كل الأمور لضمان نجاح البطولة على الصعد كافة منوها بجهود جميع العاملين في لجان البطولة.

وقال إن مضمار وميدان الاتحاد بمنطقة كيفان الذي سيستضيف البطولة بات جاهزا لاستقبال المسابقات الرياضية المعتمدة في رياضة ألعاب القوى متوقعا أن تشهد البطولة مستوى فنيا جيدا نظرا إلى العدد الكبير من اللاعبين واللاعبات المميزين في البلدان الآسيوية الذين سيشاركون في منافساتها.

وأفاد العنزي بأن لاعبي ولاعبات منتخب الكويت يستعدون بقوة لخوض غمار منافسات البطولة إذ عمد الاتحاد لإشراكهم في عدة بطولات إقليمية ودولية في الفترة الماضية استعدادا للبطولة إضافة إلى إقامة معسكرات محلية وخارجية لهم لتجهيزهم للبطولة لحصد أفضل النتائج.

وأشاد بتعاون جهات الدولة ومؤسساتها مع الاتحاد لتسهيل وصول الوفود الرياضية لمنتخبات القارة والضيوف المدعوين من الاتحادين الآسيوي والدولي الذين سيحضرون البطولة وفي مقدمتها وزارتا الداخلية والإعلام وباقي الجهات ذات الصلة.

وذكر أن دعم الهيئة العامة للرياضة للبطولة وكل أنشطة الاتحاد يمثل أهم أسباب النجاح المرتقب لاستضافة هذا الملتقى القاري آملا تقديم القطاع الخاص الدعم والرعاية لهذا الحدث الرياضي القاري لدعم لاعبي ولاعبات (أزرق) ألعاب القوى في مهمتهم الوطنية لتحقيق أفضل الإنجازات لوطنهم الكويت.