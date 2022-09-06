الولايات المتحدة تشدد على “أهمية مساءلة” المسؤولين عن مقتل الصحفية شيرين ابوعاقلة

شددت الولايات المتحدة على “اهمية مساءلة” المسؤولين عن مقتل الصحفية في قناة (الجزيرة) القطرية شيرين ابوعاقلة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية نيد برايس في بيان مساء امس الاثنين “نرحب بمتابعة اسرائيل لهذا الحادث المأساوي ونؤكد مرة اخرى أهمية المساءلة في هذه الحالة” مضيفا “ان تطبيق مثل هذه السياسات والاجراءات يمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل”.

وأكد برايس “ان الولايات المتحدة جعلت من أولوياتها تخفيف الاضرار المدنية الناجمة عن العمليات العسكرية والرد عليها”.

وتابع “ان قلوبنا مع عائلة أبوعاقله وكثيرون في مختلف انحاء العالم حزينون لهذه الخسارة الفادحة والذين كانوا يتابعون شيرين وتقاريرها الاخبارية لأكثر من عقدين” مضيفا “لم تكن شيرين مواطنة أمريكية فحسب بل كانت مراسلة شجاعة أكسبتها صحافتها وسعيها وراء الحقيقة احترام الجماهير في جميع أنحاء العالم”.

وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي اعلن بالامس انتهاءه من التحقيق في ملابسات مقتل الصحفية الفلسطينية – الأمريكية ابوعاقلة في 11 مايو الماضي اثناء قيامها بمهمة التغطية الصحفية لعملية عسكرية تابعة له في الضفة الغربية المحتلة مشيرا الى وجود “احتمال كبير” لمقتلها عن طريق الخطأ برصاص جندي اسرائيلي.