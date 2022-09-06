الداخلية: استمرار الحملات الأمنية على منطقتي الجليب والمهبولة وحملة مفاجئة على منطقتي القرين والضجيج

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه واستمرارا لحملاتها الأمنية الواسعة من أجل فرض القبضة الأمنية وهيبة القانون وبسط مظلة الأمن والاستقرار على مختلف مناطق البلاد ، قام قطاع شؤون الأمن العام وبالتنسيق والتعاون مع القطاعات الأمنية الميدانية ومنها قطاع شؤون الإقامة وبحضور ومتابعة وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع شؤون الأمن العام اللواء عبد الله الرجيب اليوم الإثنين 2022/09/05 بحملات أمنية على منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة وحملة أمنية مفاجئة على منطقتي أسواق القرين والضجيج بمحافظتي مبارك الكبير والفروانية.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفين لقانون الإقامة والعمل والمطلوبين على ذمة قضايا ومخالفين للآداب العامة.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على أن المؤسسة الأمنية مستمرة في جهودها الأمنية لفرض هيبة الدولة وضبط المخالفين والمطلوبين والمستهترين والتصدي لكافة أشكال الجريمة ، وتدعو الجميع إلى ضرورة التعاون مع رجال الأمن وعدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقانون ، وتشدد على حمل الأوراق الثبوتية تجنبا للوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية.