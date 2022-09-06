الداخلية: بدء اختبارات القدرات للطلبة الراغبين بالالتحاق بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية أن أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بدأت اختبارات القدرات للمتقدمين للإلتحاق بدورة الضباط وضباط الاختصاص، وذلك تحت اشراف لجنة اختبارات القبول برئاسة مساعد مدير عام اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية لشؤون الاكاديمية العميد علي الوهيب وبحضور مساعد المدير العام للشؤون الإدارية لمعهد الشرطة النسائية العميد محمد الرومي.

وأشار العميد الوهيب أن عدد الطلاب المتقدمين يومياً للاختبارات 1304 طالب يتم إجراء الاختبارات لهم على أربع فترات يومياً وفق المواعيد التالية:

الفترة الأولى من الساعة 8:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً

الفترة الثانية من 10:30 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً

الفترة الثالثة من الساعة 12:00 ظهراً إلى الساعة 2:00 عصراً

الفترة الرابعة من الساعة 2:00 عصراً إلى الساعة 4:00 بعد العصر

وأوضح العميد الوهيب أن اختبار القدرات يضم اختبار في اللغة العربية والانجليزية بالاضافة إلى اختبار الثقافة العامة والاختبارات النفسية، مؤكداً أن الاختبارات تتم حسب الاشتراطات والمعايير والاجراءات المنصوص عليها وكذلك اللوائح المنظمة لهذا الأمر وبشفافية تامة وفق نظام الكتروني يتم التصحيح خلاله بشكل تلقائي لمنع أي تدخل او استثناءات لضمان اختيار أفضل العناصر المؤهلة والمتميزة من الكفاءات الوطنية لسد احتياجات قطاعات واجهزة الوزارة من ضباط الشرطة وضباط الاختصاص.

وشدد الوهيب على ضرورة التزام الطلبة بالمواعيد المحددة للاختبارات دون التخلف عن حضورها والتأكد من حل جميع الاختبارات وتسليمها قبل مغادرة قاعة الاختبار متمنياً لجميع الطلبة التوفيق.