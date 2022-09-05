الدوري الإيطالي: أتالانتا يحتفظ بالصدارة بالفوز على مونزا

تغلب أتالانتا على مضيفه مونزا 2 / صفر، اليوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم أتالانتا عن طريق راسموس هويلوند في الدقيقة 57، قبل أن يسجل مارلون لاعب مونزا الهدف الثاني لأتالانتا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 65.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق نقطتين عن نابولي وميلان (المركز الثاني والثالث على الترتيب)،فيما يبقى مونزا بدون رصيد من النقاط في المركز العشرين والأخير. وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، تعادل إمبولي مع مضيفه ساليرنيتانا 2 / 2.

وتقدم إمبولي عن طريق مارتن ساتريانو في الدقيقة 31، قبل أن يدرك باسكوالي مازوكي التعادل لساليرنيتانا في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 61 سجل بولاي ديا الهدف الثاني لساليرنيتانا، لكن سام لامرز أدرك التعادل مجددا لإمبولي في الدقيقة 81.

ورفع ساليرنيتانا رصيده إلى ست نقاط في المركز العاشر، فيما رفع إمبولي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس عشر.