وزير الخارجية يلتقي نظيره البحريني على هامش أعمال مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري

وزير الخارجية يلتقي نظيره البحريني على هامش أعمال مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري

التقى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وذلك مساء اليوم الاثنين على هامش أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ158 والمقرر عقده بتاريخ 6 سبتمبر 2022.

حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.