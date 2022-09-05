الرئيس اليمني يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء خروقات الحوثيين للهدنة

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي اليوم الاثنين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء خروقات وانتهاكات الميليشيات الحوثية للهدنة الأممية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء لدى استقبال العليمي رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي غابرييل مونويرا فينيالس وسفراء وممثلين دبلوماسيين عن 17 دولة أوروبية للبحث في مستجدات الاوضاع اليمنية وجهود إحلال السلام بالبلاد.

وأكد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي بخيار السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا.

وشدد على ضرورة وضع حد للمشروع التدميري للميليشيات الحوثية والمتعلق بزراعة الالغام والمتفجرات المحرمة دوليا وتهديد خطوط الملاحة الدولية.

كما اشاد بالمواقف الأوروبية الاخيرة المنددة بخروقات الميليشيات الحوثية للهدنة الانسانية في (تعز) واتفاق (ستوكهولم) في (الحديدة) مثمنا مواقف دولهم الموحدة الى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية.

من جانبهم عرض السفراء الاوروبيون جهودهم المنسقة مع الوسطاء الدوليين من أجل تعزيز فرص السلام وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.