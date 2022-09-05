وزير الخارجية يلتقي بوزير خارجية ليبيا على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية

التقى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية، اليوم الاثنين الموافق 5 سبتمبر 2022، مع معالي الدكتورة نجلاء المنقوش، وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا الشقيقة، وذلك على هامش أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ 158 والمقرر عقده بتاريخ 6 سبتمبر 2022.

حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.