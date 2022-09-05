رئيس الوزراء الفلسطيني يثمن موقف دولة الكويت العروبي الداعم لفلسطين وقضيتها

ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين موقف دولة الكويت الذي وصفه بالعروبي الأصيل الداعم لفلسطين وقضية شعبها وذلك خلال استقباله في مكتبة برام الله الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين.

وذكر مكتب اشتيه في بيان ان رئيس الوزراء أكد ان موقف الكويت الداعم لفلسطين “يشكل ميزان المنطقة العربية بحكمة الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح وعلى خطاه سمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح”.

وشدد اشتيه على ان الكويت “عزيزة على قلب كل فلسطيني” مشيرا الى أن “ذهاب أبنائنا للعمل في الكويت هو بمثابة العمل في بلدهم الثاني” مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع التعليم والعديد من القطاعات الأخرى.

وحضر اللقاء وزير التربية والتعليم الفلسطيني مروان عورتاني ووكيل الوزارة نافع عساف.

ويذكر ان وفد وزارة التربية والتعليم الكويتية كان قد وصل فلسطين يوم أمس الاحد وشرع اليوم بإجراء المقابلات مع المعلمين الذين تم اختيارهم من خلال لجان مختصة في وزارة التربية الكويتية ممن انطبقت عليهم الشروط.

من جهته أعلن السفير الكويتي لدى الاردن والمحال الى فلسطين عزيز الديحاني أن وفدا من وزارة التربية الكويتية وصل الى مدينة رام الله الفلسطينية لإجراء المقابلات الشخصية والاختبارات التحريرية مع عدد من المعلمين والمعلمات المتقدمين للعمل في وزارة التربية الكويتية.

وقال الديحاني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن وفد وزارة التربية سيبدأ بإجراء المقابلات في رام الله ومن ثم الانتقال الى مدينتي نابلس والخليل وقطاع غزة لاختبار نحو 400 معلم ومعلمة من الاشقاء الفلسطينيين.

وأكد أن وزارة التربية الكويتية تسعى الى الاستفادة من كافة الخبرات والكفاءات العربية للانضمام الى أعضاء هيئتها التدريسية.

بدورها ذكرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ان الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين للعمل في دولة الكويت باشر بإجراء مقابلات مع المتقدمين للعمل في الكويت وصولا الى التعاقد مع من سيجتازون الاختبارات والمقابلات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان ان المدعوين للاختبار والمقابلات هم من انطبقت عليهم الشروط وتم فرز الطلبات من خلال لجان مختصة في وزارة التربية الكويتية.

وأوضحت ان وكيل وزارة التربية نافع عساف والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية سائد رضوان التقيا اليوم الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية الكويتية رئيس اللجنة أسامة حسين سلطان نجم وتم الاطلاع على سير المقابلات التي انطلقت صباح اليوم.

ولفت البيان الى ان الوفد الكويتي وصل فلسطين يوم أمس عبر معبر الكرامة وكان في استقباله وفد من وزارة التربية والتعليم موضحا ان الزيارة ستستمر عشرة أيام.

وستعقد المقابلات مع المتقدمين خلال اليومين القادمين في مدينتي (نابلس) و(الخليل) على التوالي قبل ان يتوجه الوفد الكويتي الى قطاع غزة.