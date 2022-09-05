الحركة التقدمية الكويتية: نطالب بالإفراج عن المحتجزين من الناشطين الكويتيين البدون

أعلنت الحركة التقدمية الكويتية في بيان لها رفضها استمرار هذا النهج ونعارض الممارسات التي تدوس على أحكام الدستور الضامنة لحرية التعبير والمساواة بين الناس دون تمييز، وستواصل تصدينا لهذا النهج ورفض كل ما ينتهك حقوق الناس ويسلب حرياتهم، ودعت الحركة الجميع للتكاتف والتضامن في حماية الحقوق والحريات وحذرت الحركة من أنّ الظلم إن لم يردعه الجميع فإنه سيطال الجميع.

وأضافت أن قرار استمرار حجز مجموعة الناشطين من الكويتيين البدون يوضح أنّ السلطة لم تتخل إطلاقاً عن نهجها المعتاد في قمع الحريات واستخدام القانون لكتم الأفواه والتمييز في تطبيق الاجراءات والقوانين، وذلك رغم كل ادعاءات التوجه نحو الاصلاح والتغيير واحترام الدستور.

وقال الحركة أنّ الإفراج عن بعض الناشطين من المواطنين الكويتيين واستثناء الناشطين من الكويتيين‌ البدون⁩ جنسية يعدّ تمييزاً غير مقبول، وطالبت الحركة بالإفراج عن المحتجزين من الكويتيين البدون، مثلما تم الإفراج سابقاً عن زملائهم في نفس القضية.

كما طالبت بشكل خاص وعاجل بضرورة الإسراع في الإفراج عن المحتجز حمد مدعث، الذي يبلغ من العمر ٥٥ عاماً ويعاني من مرض السرطان ومناعته ضعيفة جدًا، وذلك نظراً لظروفه الصحية وخشيةً على حياته.

وفي الختام، دعت الحركة جميع القوى السياسية والنواب السابقين وكل المرشحين في الانتخابات النيابية الحالية إلى التحرك وإعلان موقف واضح وغير ملتبس تجاه هذه القضية، فهي مؤشر مهم لمعرفة جدية أي إدعاء أي طرف بالإصلاح وإحقاق الحقوق.