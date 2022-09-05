شيرين أبو عاقلة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرجح مقتل الصحفية أبو عاقلة بنيران جنوده

5 سبتمبر، 2022
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أن هناك احتمالا كبيرا أن تكون الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة قد تعرضت لنيران جنوده عن طريق الخطأ.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن تقرير للجيش عقب انتهاء التحقيقات في القضية تأكيده أنه في أثناء الحادث تم تصويب نيران الجنود باتجاه مسلحين أطلقوا النيران على القوة الإسرائيلية.

وقالت الهيئة على موقعها الالكتروني إنه يستدل من التحقيقات التي أجراها جيش الاحتلال انه “ليس بالإمكان تحديد السلاح الذي أطلقت منه الرصاصة التي قتلت الصحفية أبو عاقلة”.

وكانت أبو عاقلة التي تحمل الجنسية الامريكية استشهدت في ال11 من مايو الماضي أثناء تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة (جنين).

المصدر
كونا
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5 سبتمبر، 2022
0 22 أقل من دقيقة

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