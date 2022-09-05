عملية توزيع من قبل (الهلال الأحمر) لمتضرري الفيضانات في مقاطعة دادو

الهلال الأحمر الكويتي يوزع مساعدات إغاثية على متضرري الفيضانات والسيول في باكستان

5 سبتمبر، 2022
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أعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم الإثنين عن توزيع مساعدات اغاثية على متضررين الفيضانات بمقاطعة (دادو) في اقليم السند الباكستاني تضمنت مواد غذائية ومستلزمات طبية وخياما لإيواء النازحين.

وقال رئيس بعثة الجمعية الى باكستان يوسف المعراج في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) إن هذا العون المقدم الى المتضررين من الفضايانات في باكستان يمثل جزءا يسيرا من دور الكويت المستمر في الوقوف الى جانب متضرري الكوارث.

وأضاف أن المساعدات التي وزعت بالتعاون مع الهلال الأحمر الباكستاني تعكس الصورة الحقيقية لعمق العلاقات بين الشعبين الكويتي والباكستاني.

وأعرب عن شكره لسفارة دولة الكويت لدى باكستان وللسلطات الباكستانية على التعاون وتسهيل مهمة وأعمال وفد الجمعية الاغاثية مشيدا بدور متطوعي (الهلال الاحمر الكويتي) لإيصال المساعدات للمتضررين والمنكوبين.

المصدر
كونا
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5 سبتمبر، 2022
0 27 أقل من دقيقة

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