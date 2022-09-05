سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى الحاكم العام والقائد العام لكندا بضحايا حادث الطعن بمقاطعة “ساسكاتشوان”

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى الحاكم العام والقائد العام لكندا بضحايا حادث الطعن بمقاطعة “ساسكاتشوان”

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة ماري ج.ماي سيمون الحاكم العام والقائد العام لكندا الصديقة عبر فيها سموه رعاه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الطعن بالسكين في مقاطعة (ساسكاتشوان) والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين راجيا سموه حفظه الله للمصابين سرعة الشفاء.

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة ماري ج.ماي سيمون الحاكم العام والقائد العام لكندا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الطعن بالسكين في مقاطعة (ساسكاتشوان) والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.