الداخلية: الإدارة العامة للمرور تصدر اشتراطات لشركات توصيل الطلبات

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخليـة أنـه وفـي إطـار حـرص واهتمام الإدارة العامـة للمـرور بـكـل مـا يسـاهم في تحسين الحركة المروريـة علـى الطـرق وبما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين قائدي المركبات ، قام الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ بعقد اجتماع مع رئيس اتحاد شركات توصيل الطلبات الاستهلاكية ابراهيم التويجري ونائب رئيس اتحاد شركات توصيل طلبات الاستهلاكية وذلك لضرورة التزام أصحاب الشركات بالاشتراطات اعتبارا من تاريخ 2022/10/1 وهـي كالتالي :

أن يكون قائد مركبة ( توصيل الطلبات ) لديه شهادة صحية صادرة من هيئة الغذاء . أن يتم وضع ملصق ( استيكر ) خاص بالشركة التي تتبع لها مركبة توصيل الطلبات . أن تكون إقامة سائق مركبة ( توصيل الطلبات ) على نفس الشركة التي يعمل بها . الالتزام باللباس الموحد لقائد المركبة سواء كانت مركبة أو دراجة نارية .

وتهيب الإدارة بالأخـوة أصحاب الشركات الالتزام بالتعليمات والقوانين المنظمـة ومـن يخالـف هـذه الشروط سـوف يـتـم سـحب الترخيص واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .