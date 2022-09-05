وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تدين وتستنكر التفجير الذي إستهدف سفارة روسيا الإتحادية في كابول وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات

5 سبتمبر، 2022
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أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة وإستنكار دولة الكويت للتفجير الذي إستهدف سفارة روسيا الإتحاديـة فـي كـابول وأدى إلـى مقتـل وإصـابة العشرات بينهم شخصين من طاقم السفارة .

وشددت الوزارة على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب ، مؤكدة تضامن دولة الكويـت مـع روسيا الإتحاديـة فـي مواجهـة العنف والتطرف والإرهاب .

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى روسيا الإتحادية قيادة وحكومة وشعباً وإلـى أسر الضحايا وتمنيتها للمصابين بالشفاء العاجل

المصدر
وزارة الخارجية
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5 سبتمبر، 2022
0 26 أقل من دقيقة

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