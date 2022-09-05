دولة الكويت تدين وتستنكر التفجير الذي إستهدف سفارة روسيا الإتحادية في كابول وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات

دولة الكويت تدين وتستنكر التفجير الذي إستهدف سفارة روسيا الإتحادية في كابول وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات

أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة وإستنكار دولة الكويت للتفجير الذي إستهدف سفارة روسيا الإتحاديـة فـي كـابول وأدى إلـى مقتـل وإصـابة العشرات بينهم شخصين من طاقم السفارة .

وشددت الوزارة على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب ، مؤكدة تضامن دولة الكويـت مـع روسيا الإتحاديـة فـي مواجهـة العنف والتطرف والإرهاب .

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى روسيا الإتحادية قيادة وحكومة وشعباً وإلـى أسر الضحايا وتمنيتها للمصابين بالشفاء العاجل