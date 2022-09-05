مجلس الوزراء يكلف وزير المالية بتحديد أسقف الإنفاق وإصدار التعليمات المنظمة بتعميم إعداد تقديرات الميزانية

عقــد مجلـــس الــــوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الاثنين 5 /9 /2022 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ/ أحمد نواف الأحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء / د. محمد عبد اللطيف الفارس بما يلي:

استهل مجلــس الـــوزراء أعمالــــه بالاطلاع على توصيات اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ / طلال خالد الأحمد الصباح ، المتعلقة بمتابعة إنجاز المشاريع التنموية الكبرى في البلاد وسبل تذليل كل المعوقات التي قد تواجه تنفيذها .

ومن جانب آخر ، استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشئون الاقتصادية المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الدكتور / محمد عبد اللطيف الفارس بشأن مقترح وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بشأن تحديد أسقف الإنفاق للسنوات المالية الثلاث المقبلة ، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار باتخاذ ما يراه مناسبا بشأن تحديد أسقف الإنفاق ووضع مبدأ توجيهي للجهات بسقوف الإنفاق على أساس ركيزة للمالية العامة وإصدار التعليمات المنظمة بتعميم إعداد تقديرات الميزانية وفق أحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

ثم استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة المشكلة وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة/ د. رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس ، بشأن السبل الكفيلة بتعزيز منظومة الأمن الغذائي بدولة الكويت وبالمقترحات والمرئيات المقدمة من (بلدية الكويت، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للصناعة، ومؤسسة الموانئ الكويتية) ، وقرر مجلس الوزراء إحالة الموضوع إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي لاستكمال متابعة التنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من إعداد التقرير الخاص بتوفير مناطق ومواقع تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات لأغراض التخزين بشتى أنواعها.

ومن جانب آخر قدم وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار / عبد الوهاب محمد الرشيد عرضا مرئيا بشأن تحديات المالية العامة ، تضمن شرحاً لوضع صندوق الاحتياطي العام وصندوق احتياطي الأجيال القادمة ، بالإضافة إلى وضع المالية العامة للسنوات الخمس القادمة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية ، كما تناول العرض البيانات المالية للمصروفات والإيرادات في الميزانية حسب المكونات ، وحزمة الإصلاحات الضرورية لمواجهة التحديات .

وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود التي تقوم بها وزارة المالية في الاضطلاع بالمهام المنوطة بها وحرصها على المحافظة على المال العام وتنميته

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية ، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلات نقل ركاب في العاصمة الصومالية مقديشو والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص ، مؤكدا موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، ويتقدم مجلس الوزراء بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب الصومال الشقيق وإلى أسر الضحايا متمنيا للمصابين الشفاء العاجل .

ثم أعرب مجلس الوزراء عن إدانته للتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة هرات غرب أفغانستان والذي أسفر عن وقوع عشرات من الضحايا والمصابين ، مؤكد موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب ، معربا عن خالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا متمنيا للمصابين الشفاء العاجل .

كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للمحاولة الآثمة لإغتيال نائب رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة السيدة / كريستينا فرنانديز دي كيرشنر ، مشددا على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الرافض للعنف والتطرف والإرهاب والداعم لكافة الجهود الهادفة إلى القضاء على تلك الظواهر ، مؤكدا على وقوف دولة الكويت إلى جانب الارجنتين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها .